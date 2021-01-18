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على شكل بخاخ.. لقاح ضد كورونا يظهر استجابة مناعية

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بغداد - ياسين صفوان - قال معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورغ، إن اللقاح ضد كورونا الذي صممته هذه المؤسسة الحكومية، على شكل رذاذ، أظهر استجابة مناعية وأمنا خلال التجارب قبل السريرية.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في المعهد قوله، "تتواصل في معهد أبحاث الإنفلونزا، التابع لوزارة الصحة الروسية، الدراسات قبل السريرية للقاح جديد ضد كوفيد-19. وقد تم الحصول على نتائج جيدة حتى الآن، فيما يتعلق بأمانه ونشاطه المناعي (إنتاج الأجسام المضادة). ويجري في الوقت الراهن دراسة الخصائص الوقائية للقاح ضد ، باستخدام نماذج حيوانية مختلفة".

قبل ذلك ذكر مصدر في نفس المؤسسة، أن علماء المعهد يطورون لقاحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد على أساس فيروس الإنفلونزا، وأشار إلى أنه يتم خلال ذلك استخدام نسخة ضعيفة من هذا الفيروس كناقل لنقل بروتينات الفيروس التاجي، والتي يجب أن توفر الاستجابة المناعية لها، الحماية من المرض.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استخدام الجزء المحافظ من فيروس الإنفلونزا لدخول الخلايا. ونوه المصدر، بأنه سيتم التطعيم باللقاح على شكل قطرات أو بخاخ عبر الأنف.


وتابع المصدر، أنه يخطط للبدء في إجراء الدراسات السمومية في المستقبل القريب. ويتوقع إنجاز كامل الدراسات قبل السريرية مع حلول مايو 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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