السودان يدعو المانحين لدعم لاجئي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشد السودان المانحين الدوليين بزيادة الدعم والمساهمات لضمان احتواء الأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان الإثنين، إن بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق السودان، وجهود المفوضية في سبيل حشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين.



وأشارت إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلا للحصول على مبلغ 156 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع ثلاثين شريكا في المجال الإنساني.

إلا أن المفوضية أشارت إلى أنها لم تتلق وشركاؤها حتى الآن سوى 46 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، داعية الشركاء والمانحين إلى تقديم مساهمات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن السودان ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من إثيوبيا إلى 54 ألف لاجئ.

واستقبلت ولايتا كسلا والقضارف 705 لاجئين جدد حتى السبت الماضي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54526 لاجئا.

وقالت معتمدية اللاجئين في بيان، إن مركز حمدايت استقبل 442 لاجئا جديدا، بينما استقبل مركز القرية (8) 263 لاجئا.

وأشار إلى أن العدد الكلي للاجئين الذين وصلوا إلى حمدايت بلغ 36.880 شخصا، بينما بلغ في مركز القرية (8)؛ 17.647 لاجئا، بينما رحل منهم 20.437 إلى مركز أم راكوبة.