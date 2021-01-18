الجيش الباكستاني يقضي على خلية إرهابية شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، نجاح قواته في القضاء على عنصرين إرهابيين واعتقال ثالث خلال عملية أمنية.

العملية الأمنية التي نفذتها قوات الجيش الباكستاني استهدفت خلية إرهابية بمنطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأشار بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني إلى أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لخلية إرهابية تابعة لحركة طالبان باكستان المحظورة, كانت متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية طالت قوات الأمن بالمنطقة.

وشهدت منطقة وزيرستان هجمات متكررة استهدفت قوات الأمن والجيش الباكستاني خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى انه مطلع الشهر الجاري أعلنت باكستان اعتقال زعيم جماعة "عسكر طيبة" الإرهابية، التي تتهمها أمريكا والهند بالوقوف وراء هجمات مومباي عام 2008.

