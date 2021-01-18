شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا: تراجع انتقالات اللاعبين لأول مرة في عقد من الزمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم بنسبة 23.4% في العام الماضي بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرها الاتحاد الدولي (الفيفا) الاثنين أن إجمالي الإنفاق وصل إلى 5.63 مليار دولار مقابل 7.35 مليار دولار في 2019.

وهذا هو أقل إجمالي منذ 2016 عندما أنفقت الأندية حول العالم 4.6 مليار دولار.

وكان للأندية الأوروبية القدر الأكبر من الإنفاق على الرغم من توقف البطولات في مارس/آذار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة بإجمالي 1.627 مليار دولار، ثم إيطاليا (731.5 مليون دولار)، وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، بينما كان أكبر إنفاق من خارج أوروبا في البرازيل والولايات المتحدة.

وكان تشيلسي هو الأكثر إنفاقاً بين الأندية الأوروبية، وتبعه مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وبرشلونة، ويوفنتوس.

وحققت الأندية الإسبانية أكبر إيرادات من الانتقالات بإجمالي 785.7 مليون دولار.

كما تراجع إجمالي عدد الانتقالات، سواء الدائمة أو على سبيل الإعارة لأول مرة في عقد من الزمن.

وبلغ إجمالي الانتقالات 17077 في 2020 مقابل 18047 في 2019.

وتمثل الانتقالات الدولية التي تكلفت أقل من 500 ألف دولار 55.7% من الانتقالات، بينما التي تفوق خمسة ملايين دولار كانت تمثل 10% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات.