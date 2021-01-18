شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البولندي يتخلى عن مدرب المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيل يرزي برزنتشيك الاثنين من تدريب المنتخب البولندي لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة من دون أن يفصح عن السبب خلف هذا القرار.

وقال الاتحاد البولندي في بيان : في 18 يناير 2021، لم يعد يرزي برزنشيك يشغل منصب مدرب المنتخب الوطني البولندي.

فيما كشف رئيسه النجم السابق زبيجنييف بونييك أنه : دعيت برزنتشيك إلى منزلي، احتسينا القهوة وأعلمته بالخبر.

وتابع الأسطورة الذي تألق في صفوف يوفنتوس الإيطالي بجانب الفرنسي ميشال بلاتيني وتوّجا معاً بلقب كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1985، إنه : أمر محزن بالنسبة لي، لكني أتحمل مسؤولية هذا القرار. فكرت ملياً بالأمر ويتوجب علي أن أفكر بمصلحة المنتخب.

ويشكل قرار إقالة ابن الـ49 عاماً مفاجأة، لاسيما أنه مدد عقده في أواخر نوفمبر الماضي.

واستلم برزنتشيك المهمة في 12 يوليو 2018 وخاض المنتخب بقيادته 24 مباراة، ففاز في 12 مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وتأهل بإشرافه إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بتصدره المجموعة السابعة أمام النمسا بعدما حقق 8 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة.