شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك دبي ترفع استثماراتها في سندات الدين 30.1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت الأصول الإجمالية لبنوك أبوظبي بنحو 4.5% منذ بداية العام الماضي لتصل مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى 1.43 تريليون درهم؛ وذلك على الرغم من تراجعها بنحو 2.7% على أساس شهري في نوفمبر. وسجلت الأصول الإجمالية لبنوك دبي ارتفاعاً بنحو 4.1% في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 1.52 تريليون درهم، وقد استقرت من دون تغيير في نوفمبر الماضي.

أما بقية بنوك الدولة فشهدت تراجعاً في أصولها الإجمالية بنحو 0.9% في الأشهر الـ11 منذ بداية العام الماضي إلى 255.1 مليار درهم، وهذا على الرغم من ارتفاعها بنحو 0.2% على أساس شهري في نوفمبر 2020.

إجمالي الائتمان

وأظهرت المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان من بنوك أبوظبي حقق نمواً بنحو 2.4% خلال الـ11 شهراً منذ بداية 2020 (تراجع شهري 1% في نوفمبر) ليصل إلى 751.4 مليار درهم. ونما الائتمان الإجمالي من بنوك دبي بنحو 2.3% خلال الفترة (تراجع شهري 0.5%) ليصل مع نهاية نوفمبر إلى 885.6 مليار درهم. وتراجع الائتمان الإجمالي من بقية بنوك الدولة بنحو 0.4% إلى 158.6 مليار درهم. ووصلت قيمة القروض الجديدة التي ضختها بنوك دبي في الاقتصاد خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى نحو 19.7 مليار درهم، مقابل 17.6 مليار دهم ضختها بنوك أبوظبي خلال الفترة نفسها.

وتراجع ائتمان القطاع الخاص من بنوك أبوظبي بنحو 1.3% إلى 477.6 مليار درهم (ارتفاع شهري 0.2%)، كما تراجع ائتمان القطاع الخاص من بنوك دبي بنحو 1.3% أيضاً خلال الفترة نفسها إلى 510.9 مليار درهم (تراجع 0.1% على أساس شهري).

وتراجع كذلك ائتمان القطاع الخاص من بقية بنوك الدولة بنحو 2.8% إلى 1295 مليار درهم، على الرغم من ارتفاعه بنحو 0.25 على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

الائتمان الحكومي



وأظهرت بيانات المركزي أن الائتمان الحكومي من بنوك أبوظبي تراجع بنحو 29.3% منذ بداية العام إلى 49.9 مليار درهم (ارتفع 0.2% على أساس شهري)، في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الحكومي من بنوك دبي بنحو 10.8% إلى 196.5 مليار درهم. وتراجع الائتمان الحكومي من بقية بنوك الدولة بنحو 11.6% إلى 8.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ونما إقراض بنوك أبوظبي للشركات شبه الحكومية بنحو 19.2% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 112.8 مليار درهم، وكذلك نما إقراض بنوك دبي للشركات شبه الحكومية بنحو 16.8% إلى 96.7 مليار درهم. وسجلت بقية بنوك الدولة نمواً في الإقراض للشركات شبه الحكومية وصل معدله إلى 54.4% إلى 12.2 مليار درهم.

وتراجع إقراض الأفراد من بنوك أبوظبي بنحو 0.4% منذ بداية العام إلى 159.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه بنحو 0.6% من بنوك دبي إلى 140.1 مليار درهم، وتراجع بنحو 5.7% إلى 31.2 مليار درهم من بقية بنوك الدولة.

وسجل ائتمان غير المقيمين من بنوك أبوظبي نمواً بنحو 30.6% خلال فترة المقارنة إلى 102 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2020، وتراجع من بنوك دبي بنحو 7.5% إلى 75.3 مليار درهم، واستقر عند بقية بنوك الدولة عند 6.5 مليار درهم.

الاستثمارات الإجمالية

وبحسب بيانات «المركزي» نمت الاستثمارات الإجمالية من بنوك أبوظبي بنحو 10.1% في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 237.3 مليار درهم، وكذلك نمت الاستثمارات الإجمالية من بنوك دبي بنحو 17.6% إلى 182.9 مليار درهم. وحققت بقية بنوك الدولة نمواً في استثماراتها الإجمالية خلال الفترة بلغ نحو 21.9% إلى 34 مليار درهم في نهاية نوفمبر.

ورفعت بنوك دبي استثماراتها في سندات الدين بنحو 30.1% منذ بداية العام الماضي لتصل مع نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 67.4 مليار درهم، فيما خفضت استثماراتها في الأسهم بنحو 29.7% إلى 2.6 مليار درهم. كما رفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 15.8% إلى 81.9 مليار درهم.

وعززت بنوك أبوظبي استثماراتها في في سندات الدين بنحو 12.7% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 205.6 مليار درهم، وخفضتها في الأسهم بنحو 10% إلى 3.6 مليار درهم. ورفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1.1% إلى 18 مليار درهم.

ورفعت بقية بنوك الدولة استثماراتها في سندات الدين خلال الفترة بنحو 0.8% إلى 11.9 مليار درهم، واستقرت استثماراتها في الأسهم من دون تغيير عند مستوياتها في نهاية عام 2019، والتي وصلت إلى 3.1 مليار درهم. ورفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 56.9% إلى 16 مليار درهم.

إجمالي الودائع

تراجعت ودائع بنوك أبوظبي بنحو 0.9% في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي (تراجع شهري 3%) إلى 827.7 مليار درهم. وارتفعت الودائع الإجمالية لدى بنوك دبي بنحو 1.6% (تراجع شهري 0.9%) إلى 884.2 مليار درهم. وتراجعت أيضاً الودائع الإجمالية من بقية بنوك الدولة خلال الفترة بنحو 0.5% إلى 164.3 مليار درهم.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى بنوك أبوظبي بنحو 7.5% خلال الـ11 شهراً الأولى من 2020 إلى 214 مليار درهم (1.5% ارتفاع شهري في نوفمبر). وفي المقابل تراجعت الودائع الحكومية لدي بنوك دبي بنحو 2.5% خلال الفترة إلى 72.7 مليار درهم (تراجع 4.6% على أساس شهري في نوفمبر الماضي)، وسجلت الودائع الحكومية ارتفاعاً بنسبة 4% من بقية بنوك الدولة خلال الفترة لتصل إلى 28.8 مليار درهم (تراجع شهري 0.7% في نوفمبر).