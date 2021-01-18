شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يوافق على اقتراح أشرف رشاد بشأن موعد عقد اجتماعات اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على اقتراح زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، بأن تعقد اللجان النَوعية بالمجلس اجتماعاتها الساعة الخامسة، وإذا كانت اللجان ليس لها وزير تؤجل اجتماعاتها.

وقال رشاد: "نظرا لأهمية النقاشات التى تدور فى الجلسات العامة، والتى لا يمكن معها أن يترك النواب التفصيلات شديدة الأهمية فى النقاشات تحت القبة، من أجل حضور اجتماعات أخرى هامة فى اللجان".

ورأى أشرف رشاد ألا يتم السماح بعقد اللجان التى يحضرها الوزراء فقط، وأن تعقد فى الخامسة مساء، وهو مأ أبدى حياله رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موافقة فورية، وعرض الاقتراح على أعضاء المجلس ووافقوا عليه.

يشار إلى أن مجلس النواب قد عقد جلسة مطولة لمدة سبع ساعات ونصف للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والتموين حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، حيث يلقى وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إحالة بيان وزير التموين الذى ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.