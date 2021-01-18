شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنتى الشؤون الاقتصادية والتضامن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إلي لجنتي الشؤون الاقتصادية والتضامن الإجتماعى ، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير ، من إيضاحات علي أرض الواقع ، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.

وتضمن بيان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، قائلا : ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق ، مشيرا فى بيانه عن أداء وزارته خلال العامين الماضيين بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.