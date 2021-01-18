شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ ( الشيش الإلكترونية ) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمه من كريم الحسيني مسئول قسم الكشف بالأشعة، وعبد الرحيم الأحول مسئول الأمن الجمركي، ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحه التهرب الجمركى، بإعتزام الراكب "ا م . ا" مصرى الجنسية قادم من روسيا ترانزيت إسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية، تهريب عدد من الشيش الإلكترونية .

وعند وصول الراكب الذى كان يحمل 3 حقائب كبيرة تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فأفادا بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على محمد علي مرسى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من لتفتيش امتعة الراكب من كارم محمود، ومايكل نبيل وعاصم فتحى رئيس القسم بحضور فتبين وجود 100 من أجهزة تسخين التبغ إلكترونيا "IQOS" ( شيش إلكترونية )، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 600 ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2021 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .