شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: سندرس تقرير العليا لحقوق الإنسان تحت مظلة اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، ومن المرتقب أن يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، في تصريحات له، إن اللجنة ستعمل على عدة محاور لتشهد تحركات مختلفا عدى المستوى الداخلي والاقليمي والدولي لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه سيتم دراسة تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد جمال الدين، والذي يتناول الدور النشط لمصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على هذا التقرير تحت مظلة اللجنة باجتماعاتها المقبلة، ولاسيما وأن التقرير يستعرض البنية المؤسسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ويوضح إطار التخطيط الاستراتيجي للدولة في مختلف موضوعات حقوق الإنسان، والذى ألقى الضوء على أبرز الجهود الوطنية لإعمال حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة "كورونا".