شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: جلسة وزير التموين شهدت حدة وسخونة..ووزيران أمام المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرى الإعلام والتعليم العالم، سيمثلان غدا أمام البرلمان لعرض أعمالهم وفق برنامج الحكومة، حتى يتم تقييمهم من قبل مجلس النواب، وبعد غد سيمثل وزيرى التربية والتعليم وقطاع الأعمال العام لمناقشتهم أيضا.

أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، جلسة وزيرى التموين والتنمية المحلية، أمام نواب البرلمان اليوم، شهدت العقيب على السلبيات وتسليط الضوء على بعض الملفات، وتم إحالة بيان وزارة وزير التنمية المحلية إلى اللجنة المنوطة بمناقشته، مبينا: "مسألة التقييم ماراثون طويل لأن تقييم الحكومة سوف يكون بعد الانتهاء من عرض جميع الوزراء رؤاهم وبناء عليه يقرر البرلمان ما يقرره فى هذه المسألة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن جلسة وزير التموين شهدت حدة وسخونة كبيرة، أمام النواب، وهذا يعني أن مجلس النواب جاد جدا فى إعمال أدواته الرقابية ولديه الإرادة لإحداث نوعا من أنواع التعاون مع الحكومة وفقا للأدوات الممنوحة له من الدستور.

وتابع النائب أحمد السجينى، قائلا: "العمل داخل اللجنة يكون أشمل مع الوزراء، لأن الملفات متعددة ويتحدث النواب فى كل الموضوعات المتعلقة بملف الوزير"، وفيما يخص قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قال النائب: "نطمئن الجميع أن هذا الأمر سوف يأخذ الجهد الكافى للتوافق حول القرارات الرشيدة".