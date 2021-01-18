شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفسر إيماءة رأسه فى رده على سؤال خالد صلاح بشأن مخالفات "الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إيماء رأسه في حواره مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، عن مخالفات شخصيات عامة لقانون البناء.

وقال شعراوى:"ليس جريمة أن أهز رأسى بالايماءة، وأقول اه ردا على سؤال خالد صلاح"، مضيفا، :"عندما أقول أسماء المخالفين أكون ظلمت من أقول اسمه.. هناك 2.7 مليون مواطن متقدمين للتصالح فهل لا يوجد بينهم شخصيات عامة!.. لكن هل تمت الموافقة لها بالتصالح على المخالفة للقانون هو ده اللى نتكلم فيه".

وتابع: "هل لجان الفحص رصدت مخالفات جسيمة لا يجوز التصالح فيها، وأنا قمت بالتصالح فيها بالمخالفة للقانون"

وكان النائب علاء عابد قدم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، فلاشة تتضمن فيديو لحوار أداره الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 مع وزير التنمية المحلية، حول مخالفات المبانى .

وقال النائب علاء عابد: "وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح سؤالا للوزير المختص بذكاء عن وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هؤلاء، وهل تم تقديمهم للمساءلة".

ورد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة بالدولة ارتكبت مخالفات مبانى، فطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشه التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه، وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا