شكرا لقرائتكم خبر عن نص اعتذر النائب رياض عبد الستار للفنانين: ننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن التصريحات التى ذكرها أمس بالجلسة العامة حول الفن، عندما قال: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم".

وقال عبد الستار فى خطاب الاعتذار:" تحدثت بالأمس فى زيادة الموارد للصندوق لأن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن لصالح منحنا الحياة الآمنة لكل فئات الشعب المصرى وذكرت الفنانين الذين نحمل لهم التقدير والاحترام، الفنانين الذين يقدمون الفن الهادف الذى يؤثر إيجابا فى تغيير سلوكيات المجتمع المصرى ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقى ونهوض المجتمع".