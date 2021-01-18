شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لوزير التموين: "كثير من المواطنين يشعرون بغياب عدالة التوزيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب فخرى طايل، عضو مجلس النواب، قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم بوزارة التموين قائلًا: "تم إنشائها بطرق قديمة وعلى أسس لا تضمن الجودة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عقب القاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين بيانه عن أداء الوزارة خلال العامين الماضيين.

وطالب طايل، بإنشاء قاعدة بيانات بالوزارة على أسس سليمة تضمن تسجيل كافة الفئات المستحقة للدعم، قائلًا: "مش عايزين حد يكون محروم من الدعم".

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعديل فى قاعدة البيانات أشعر كثير من المواطنين المضارين أن هناك غياب لعدالة التوزيع، مشددا على وجود حاجة لوضع قاعدة بيانات موحدة تستهدف كافة الفئات المستحقة لتحقيق العدالة.

وشدد طايل، على ضرورة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقة التموين، لاسيما وأن هناك مضارين يستحقون الدعم، لافتا لرغبة البرلمان والحكومة توصيل الدعم لمستحقيه.