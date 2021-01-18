شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتراحات النواب لـ"وزير التموين": وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين لدينا بعض الملاحظات على أداء الوزارة متسائلا ما سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم فى الوزارة، وهو الذى يتحكم فى صرف الحوافز لافتا إلى أن المكافآت تصرف على الهوى بدون معايير.

وقال ناصر: "هناك قرارات يتخذها الوزير بعيدا عن اتجاه الدولة ودائما تقول إنها طبقا لتوجهات الدولة".

وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحى بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب ارتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها فى السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هى أكبر مشترى وبالتالى يجب أن تكون أسعارها أقل من السوق.

كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإضافة المواليد.

وأكد ناصر، وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس.