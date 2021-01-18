شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى يطالب بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الصعيد لا يجب أن يكون مهدور حقه فى الخدمات، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بمحافظات الصعيد.

وأضاف بكرى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين معقبا على بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه اللواء محمود شعراوى أمام النواب اليوم، متسائلا عن آلية اختيارات المحافظين، ودورهم وما يحدث من خلافات بين المحافظين ونوابهم، موضحا أن اللواء عادل لبيب سبق وحول محافظة قنا إلى "جنة" بنفس الإمكانيات الموجودة حاليا، ما يعنى أن الفكرة فى الاختيارات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكاليات مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم تنفيذه بطريق خاطئ ودمر بيوتا ما كان لها أن تدمر، بسبب وجود أيدى مرتعشة وتطبيق خاطئ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح لم يكن يهدف لذلك أبدا.

وتابع بكرى: "أيضًا هناك موضوع خاص بشركة استطاعت أن تتعاقد على فندق شيراتون البحر الأحمر، منذ 5 سنوات، وهى ذاتها الشركة التى حصلت على فندق الميرديان بالقاهرة"، مشيرا إلا أن الشركة أخلت باشتراطات التعاقد وأصبح الفندقان مأوى للفئران الآن، وهو ما دعاه للتدخل بعد حصوله على كافة المستندات التى تثبت إخلال الشركة بالتعاقد، ما يدعم الحكومة لإلغاء التعاقد وحصول الدولة على 11 مليار جنيه قيمة الفندقين حاليا.

واستطرد: " الحكومة لم تتحرك فى ذلك الأمر، رغم مطالبة لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال مناقشة القضية بناء على ما تقدم به من مستندات، بتشكيل لجنة لبحث الأمر حرصا على اقتصاد مصر".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن عن أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك فى مشروعات الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوى، حلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، لافتًا إلى أنه من المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاة.