شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بـ "النواب" تؤكد أهمية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، محاور خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين.

وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع، علي محاور خطة عملها، وجاء فى مقدمتها مؤسسة الأزهر الشريف، والتعليم الأزهرى، وتشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الأزهر، كما شملت الخطة محور متعلق بوزارة الأوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج .

وأشارت اللجنة، إلي أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك، كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل .

وأوضحت اللجنة أنه سيتم دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته التى يتبناها، وكذلك مناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه .

وقررت اللجنة دراسة مشكلة زواج القاصرات وحلها من خلال لجنة مشتركة من الأزهر الشريف والأوقاف للحد من أثاره السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة، كما قررت اللجنة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر ودراسة إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى"التابلت، اللوحات الذكية ،التعليم عن بعد، بنوك المعرفة ".

كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها والاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج أزهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع من نشر الفكر الصحيح .