رئيس "حقوق إنسان البرلمان": سندرس تقرير اللجنة العليا تحت مظلة البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا لها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، والذي من المرتقب أن يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، في تصريحات له إن اللجنة ستعمل على عدة محاور لتشهد تحركًا مختلفًا على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه سيتم دراسة تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد جمال الدين، والذي يتناول الدور النشط لمصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان.



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