سوريا تنفي عقد أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بتنسيق روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - ( د ب أ )

نفى مصدر رسمي سوري، عقد لقاءات جمعت مسؤولين سوريين مع مسؤولين إسرائيليين، في أي مكان بدعم وتنسيق روسي.

وقال المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الاثنين: "تنفي الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان".

وأكد المصدر أن نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المصدر على أن سوريا كانت ولاتزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

كانت وسائل إعلام عربية نقلت أمس الأحد، أن وفدًا إسرائيليًا زار قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري والتقى بوفد حكومي سوري بتنسيق مع روسيا.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن هذا اللقاء هو الثاني وأن اللقاء الأول عقد في قبرص برعاية روسية.