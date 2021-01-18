مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين للجنتي "التضامن" و"الاقتصادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن أي ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، قائلًا: "في ظل وجود فساد لا يكون هناك محلًا لحديث الوزير أو أي أحد بخلاف النيابة".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتي كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت وجود إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.

وأضاف المصيلحي، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجهًا حديثه للنواب: "نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأي نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغني فسأرفع له القبعة وأن أراد الذهاب إلى النيابة سأساعده".