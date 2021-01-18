في الصعيد.. وزير التموين يكشف أكبر محافظة استهلاكًا للدقيق في الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال وزير التموين علي المصيلحي، إن تعديل وزن رغيف الخبز أعاد للمواطن حقه، خاصة بعد تجربة حقيقية لوزن الرغيف، مضيفًا أن تعديل الوزن حافظ على جودة الرغيف.

وأضاف في تصريحات للنواب، اليوم الاثنين: "أصبح الجرام الوحد يحاسب عليه صاحب المخبز بالسعر الحر، وهو سبب الغرامات على المخابز، وقد يتعرض البعض للإغلاق حال ارتكاب المخالفات، وأرجو ونحن في مفترق الطرق للتحول نحو الدعم النقدي، أن نحافظ على حقوق المواطنين، أرجو أن نوجه الدعم كله لأصحاب المصالح الحقيقية وهم المواطنين".

وأضاف: "سوهاج أكبر محافظة في عدد المخابز بالجمهورية، وأعلى متوسط لاستهلاك الدقيق، وأكثر طلبات تأتي إلي من المستودعات والمخابز هناك".