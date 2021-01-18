إطلاق اسم الشهيد "المنسي" على ميدان السيوف بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، اليوم الإثنين، على إطلاق أسماء عدد من شهداء ورموز الوطن على عدة منشآت خدمية وميدان ومدارس، تكريمًا لهذه الرموز.
تضمنت القرارات ما يلي:
- إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز "شباب السيوف 2".
- إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة "ميدان المطافي".
- إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية.
- إطلاق اسم النائب الراحل عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام.
- تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية.
حضر جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، كل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.