فرنسا... السجن 4 أشهر لعامل توصيل جزائري رفض توصيل طلبات الطعام لليهود

اسماعيل عبد الحي - أدانت محكمة في مدينة "ستراسبورغ" شرقي فرنسا، الخميس الماضي، عامل توصيل جزائري "بتهمة معاداة السامية"، بعد أن رفض توصيل طلب طعام "كوشير"، أو حلال، حسب الشريعة اليهودية.

وقضت المحكمة بسجن العامل 4 أشهر سجنا نافذا، وترحيله بعد انقضاء فترة حكمه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان عبر الرسمي "تويتر" إنه "قررت طرد عامل توصيل الطعام، الذي قال إنه لا يريد توصيل طعام لزبائن من اليهود". وفقا لما نشرته صحيفة "le point fr" الفرنسية.

J’ai pris la décision de faire expulser du territoire national le « livreur » de repas qui, dans le Bas-Rhin, avait déclaré ne pas vouloir effectuer de livraisons auprès des clients juifs. Il a, par ailleurs, été condamné à 4 mois ferme.

وسيتم ترحيل عامل التوصيل الجزائري بعد انقضاء فترة الحكم عليه، وذكر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية عبر حسابه الرسمي "تويتر" أن "هذا العامل اسمه: ضياء الدين، وكان يقيم في فرنسا بصفة غير قانونية ونحن في انتظار العقوبة".

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ففي 7 جانفي الجاري، جاء عامل التوصيل الجزائري، إلى مطعم "كوشير" في ستراسبورغ.

وعندما سمع أن المؤسسة تقدم المأكولات الإسرائيلية، أجاب "أنا لا أخدم اليهود" وألغى الطلب على هاتفه المحمول.

وقدم مطعمان للطعام اليهودي الحلال، المعروف باسم "كوشر"، تقريرا قبل أيام لجمعية يهودية محلية، قالا فيه إن سائقين يعملان في شركة "ديلفرو" رفضا توصيل الطعام من المطعمين لأنهما لا يريدان التوصيل لليهود.

وقدم المطعمان والجمعية شكوى قانونية يرفضان فيه ما وصفوه بأنه "عنصرية واضحة ومعادية للسامية"، والقضية لم تتضمن سوى العامل الجزائري فقط.