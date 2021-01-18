اعتقال محتجي حظر التجول في تونس

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية الإثنين عن إيقاف 632 شخصا، أغلبهم من القاصرين، في احتجاجات وأعمال شغب جدت ليل الأحد/الإثنين في عدة مناطق في البلاد. وشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل، على الرغم من حظر التجوال الليلي. وقال المتحدث خالد الحيوني: «واجهت قوات الأمن مجموعات من الشباب والقاصرين تضم في الغالب ما بين 20 و30 شخصا، وإن منسوب العنف كان عاليا». وتابع المتحدث: «ما حدث ليس احتجاجات وإنما أعمال إجرامية. هناك أعمال سلب ونهب ووقعت إصابات بليغة في صفوف الأمن». وقد أعلن الحيوني في وقت سابق عن إيقاف أكثر من 200 من المتورطين في أعمال الشغب.



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