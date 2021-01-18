ارتفاع قتلى الاشتباكات العرقية في دارفور

رفعت اشتباكات وقعت بسبب الصراعات العرقية أعداد القتلى، حيث أعلنت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور غربي السودان مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا وإصابة 160 آخرين في اشتباكات بين جماعات عرقية. وأضافت النقابة أن الاشتباكات وقعت في مخيم للنازحين في مدينة الجنينة في مطلع الأسبوع. وأفادت نقابة المحامين في دارفور أن الاشتباكات وقعت عندما طعن شخص من أصل عربي شخصا آخر من عرقية المساليت. وقالت النقابة، إن ميليشيات مسلحة استخدمت الواقعة لشن هجمات في أنحاء المدينة، مما تسبب في وقوع وقتلى وحدوث فوضى وذعر. وفرض حاكم الولاية محمد عبد الله الدومة حظر التجوال ليلا في محاولة لتهدئة الوضع، في حين أرسلت وزارة الدفاع قوات. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن «قلقه البالغ» إزاء وقوع الهجمات.



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