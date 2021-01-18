ألمانيا تدين توقيف نافالني

نددت الحكومة الألمانية بالتوقيف «الاعتباطي» للمعارض الروسي أليكسي نافالني لدى عودته إلى بلده واعتبرت أن هذه القضية «سترخي بثقلها» على العلاقات الثنائية. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، شتيفن زايبرت للصحفيين إن توقيف نافالني لدى وصوله إلى موسكو حصل «في خرق لمبادئ دولة القانون»، مطالباً بالإفراج عنه. وصل المعارض، الأحد، إلى العاصمة الروسية، وأوقفته سلطات السجون الروسية فور عودته لأنها تأخذ عليه انتهاكه شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها من خلال انتقاله إلى الخارج للحصول على العلاج.



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