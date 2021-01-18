المحكمة تصادق على فوز تواديرا

صادقت المحكمة الدستورية على فوز فوستين أرشانج تواديرا بولاية رئاسية جديدة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، بعد أن نال 53,16 % من الأصوات، فيما لم يتمكن سوى ثلث الناخبين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر بسبب انعدام الأمن. وقد رفضت المحكمة العليا البت في جميع الطعون المقدمة لإلغاء النتائج التي تقدم بها 13 من أصل 16 منافسًا لرئيس الدولة المنتهية ولايته. وأشار المنافسون إلى حدوث «تزوير على نطاق واسع» واستحالة تصويت ثلثي الناخبين المسجلين بسبب انعدام الأمن في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ ثماني سنوات، وشهد مؤخرا هجوما عنيفا شنه متمردون يسيطرون على ثلثي البلاد. وأعلنت رئيسة المحكمة الدستورية دانييل دارلان أن تواديرا «أُعيد انتخابه رئيسًا للجمهورية في الجولة الأولى من انتخابات 27 ديسمبر 2020».



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