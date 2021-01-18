الكويت تسجل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158244 والوفيات إلى 948 حالة نتيجة للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 56 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 354 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 151496 حالة.



