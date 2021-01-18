إغلاق الكونجرس الأميركي بسبب تهديد أمني خارجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد تقرير إعلامي بأن مجمع الكونجرس الأميركي أغلق، اليوم الاثنين، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه لتهديد أمني خارجي.

وأضاف شاهد من وكالة رويترز للأنباء أنه تم إدخال كل المشاركين في التدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن والذين كانوا خارج مبنى الكونجرس (الكابيتول) إلى داخل المبنى.

وأضاف الشاهد أن العاصمة الأميركية أغلقت ومنع الدخول إليها أو الخروج منها لتهديد أمني خارجي.

وتستعد الولايات المتحدة لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد غد 20 يناير.

كان أنصار الرئيس دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري لمنع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من التصديق على فوز بايدن.

وقد عبأت السلطات الأميركية آلاف الجنود لتأمين حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس في ظل تقارير عن احتمال تنظيم مظاهرات في واشنطن خلال مراسم التنصيب.