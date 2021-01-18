روسيا تريد تطعيم 20 مليوناً ضد كورونا في الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليوناً ضد مرض كوفيد-19 في الربع الأول من هذا العام.

وأضافت أن روسيا، التي سجلت لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تعتزم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير المقبل.

في الأثناء، وقف العشرات من سكان العاصمة موسكو في طوابير، اليوم، لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم في متجر كبير أمام مقر الرئاسة الروسية «الكرملين» بالميدان الأحمر.

طابور للحصول على لقاح كورونا في موسكو

وبدأت روسيا، التي سجلت رابع أعلى عدد إصابات بالمرض على مستوى العالم، حملات تطعيم واسعة النطاق الشهر الماضي بدأت بالعاملين في القطاع الطبي والمدرسين. وأتاحت التطعيم للجميع اليوم.

وأعلنت الإدارة الطبية في موسكو أنها ستفتح العديد من عيادات التطعيم المتنقلة في المدينة.