أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح التي تم تقديمها الأربعاء بعد شهر من تشكيلها.

وسيواصل الوزراء تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم اليوم اعتذاراً من الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا وبعد غد. وأوضح الغانم أن البرلمان لن ينعقد «إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».