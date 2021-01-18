إيران تسجل 5806 إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 83 حالة وفاة و 5806 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 336 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفاً و و886 حالة.

وأشارت إلى أن 4348 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 125 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.