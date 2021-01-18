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فلسطين ترصد 524 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس مع استمرار فرض إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.
فقد أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزيرة في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 237 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 171757. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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