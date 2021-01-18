تحذير من صندوق النقد: آفاق الاقتصاد العالمي يكتنفها “غموض كبير”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 6:48 مساءً

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين إن غموضا كبيرا لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد.

وصرحت جورجيفا بأن توزيعا جديدا لعملة الصندوق، وحقوق السحب الخاصة، سيساعد في منح الدول حيزا ماليا أكبر لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر.

وذكرت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي الصحفيين أن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما زالت كبيرة.

وأشارت إلى أنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات زيادة السيولةذير