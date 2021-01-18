إيران..ممثل خامنئي يهاجم جامعة انتقدت تورط النظام في إسقاط الطائرة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

شنّ فخر الدين طباطبائي، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في جامعة ”صنعتي شريف“ التكنولوجية، هجوماً حاداً على الجامعة على خلفية بيان أصدره عدد من طلبة الجامعة انتقدوا من خلاله تورط النظام في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.

وسقطت طائرة ركاب أوكرانية مطلع العام الماضي بعد إقلاعها بدقائق من مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، حيث اعترفت إيران لاحقا بإصابة الطائرة بصواريخ لقوات الحرس الثوري، فيما لا تزال هذه الحادثة مثار جدل داخل وخارج إيران، في ظل عدم إدانة المتورطين في الحادث.

وأصدر عدد من طلبة جامعة ”صنعتي شريف“ بيانا في الذكرى السنوية الأولى للحادثة انتقد ”غياب صدق المسؤولين وإهمالهم وفشلهم“، معتبرا أن ”الحكومة الإيرانية تمتلك تلا من الجرائم التي لم تصل إلى إجابات وتوضيحات حتى الآن“.

في هذا الإطار، شن فخر الدين طباطبائي، ممثل خامنئي في الجامعة، هجوما لاذعا على بيان الجامعة، معتبرا أن البيان يحمل ”تداعيات سيئة ويعبر عن الكراهية والتفكير الأسود“.

وقال طباطبائي في رسالة نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، الإثنين ردا على بيان الطلاب الذين وصفهم بأعضاء التنظيم الإصلاحي بالجامعة الإيرانية إن ”بيانكم لن يقدم أي مساعدة بمسار التحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية أو التصدي للمقصرين في هذه الكارثة، وإنما يسد طريق الحوار عبر زرعكم لبذور الكراهية والحقد“.

ووصل هجوم ممثل المرشد على بيان الطلاب بأن رأى أن البيان ”يحرض على تقسيم إيران وعلى حرب أهلية بين الإيرانيين“.

وأثارت حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية جدلا واسعا داخل إيران، حيث اندلعت موجات احتجاجية بقيادة الشباب وطلاب الجامعات، خاصة بعد فقدان عدد من زملائهم الطلاب في الحادثة، بل إن هتافات المحتجين وصلت إلى حد مطالبة النظام الحاكم بالرحيل.

أما خارج إيران، فتسببت حادثة الطائرة الأوكرانية في توتر دبلوماسي بين طهران والدول أصحاب الضحايا وأبرزها أوكرانيا وكندا، وسط مطالب هذه الدول بفتح تحقيق دولي يضمن تقديم المتورطين في الحادث للعدالة ودفع إيران تعويضات مناسبة لأسر الضحايا.