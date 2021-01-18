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السيطرة على حريق قرب الكونغرس

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

استبعد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، وجود أي تهديد أمني جراء حريق صغير نشب قرب مبنى الكونغرس، حيث يجري فريق تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدين، تحضيرات للحفل الذي سيقام، الأربعاء.

 

وكانت قوات الأمن في العاصمة واشنطن، الاثنين، قد أجلت فريق تحضيرات حفل التنصيب بسبب "تهديد أمني".

 

وطلب من أفراد الأمن أخذ مواقعهم في الكونغرس، فيما انتشر جنود الحرس الوطني وأفراد الشرطة في المنطقة المحيطة بالمبنى.

 

وقالت السلطات إنه تمت السيطرة على الحريق "الصغير"، بعد أن شوهدت سحب الدخان تتصاعد من على مسافة من مبنى الكونغرس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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