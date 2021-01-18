إصابة 3 مدنيين سعوديين في جازان بشظايا مقذوف حوثي

أصيب ثلاثة مدنيين، اليوم الأحد، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية في جازان (جنوب غربي السعودية).

وأوضح الدفاع المدني بمنطقة جازان، أنه «تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان».

وأضاف: «على الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث، وقد نتج عنه إصابة 3 مدنيين (رجل وطفلان) بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان».

وأشار الدفاع المدني إلى أن «الشظايا تسببت أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع»، مبيناً أنه «تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».

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