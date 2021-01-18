اختر إجراء هل تساعد فلاتر الهواء فـي محاربة فيروس كورونا؟

برلين ـ وكالات: أشارت هيئة اختبار السلع الألمانية إلى أنها قامت باختبار 3 من فلاتر الهواء لتنقية الفيروسات المحيطة بغرف المنزل. وأظهرت نتائج الاختبار أن فلاتر الهواء الثلاثة قامت بتنقية الهواء بصورة جيدة. وأوضح خبراء الهيئة أنه باستخدام هذه الفلاتر في غرفة بمساحة 16 مترا مربعا اختفت معظم القطرات، التي تضاهي حجم الفيروس بعد 20 دقيقة. ومع ذلك فإن جودة التنقية للأجهزة تقل مع الوقت.

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