سياسة بايدن الخارجية تجاه الشرق الأوسط.. ندوة بـ"الإمارات للدراسات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مساء اليوم الإثنين، ندوة بعنوان: “الرئيس المنتخَب جو بايدن ومستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط".

تنظيم الندوة التي تحمل رقم (60)، حسب موقع المركز، يأتي انطلاقًا من أهمية المرحلة المقبلة، وذلك بعد فوز جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتوقعات القائمة بشأن سياساته الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط.

ويرى بعض المتابعين للشأن الأمريكي أن سياسات بايدن ستختلف مع سياسات سابقه دونالد ترامب، في العديد من الملفات التي تهمّ المنطقة، وتؤثر في مستقبلها السياسي والاقتصادي والأمني.





وتشمل الندوة ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول سيُخصص لقراءة نتائج الانتخابات الأمريكية، والثاني سيتحدث عن التحوُّلات المحتمَلَة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وانعكاساتها في المنطقة، فيما سيتناول المحور الثالث موضوع التهديدات الإقليمية وسُبل مواجهتها.

مَركز الإمارات للدراسات والبحوث الإِسترَاتِيجِيَّة (ECSSR) هو مركزٌ بحثي تأسَّس في 14 مارس/آذار 1994 بموجب قرار الشيخ خَلِيفة بِن زَايِد آل نهيَآن رئِيس دَولة الإِمَارات العربيَّة المُتَّحِدة حِينما كان سموه يشغل منصِب ولِي عهِد أَبُوظبِي ونائِب القائد الأَعلى للقوات المسلحة.

ويحتل مركز الإِمارات مكَانة متميزة فِي مجال الدراسات الإِستراتِيجِيَّة والسِياسية والاِقتصادية ؛ نظراً لمَّا يتمتَّعبه مِن استِلالِيَّة، وما يحظى به من دعم ؛ إضافةً إِلى اعتماده منظوراً إستراتِيجِياً فِي مُعالجة القضايا الَّتي يهتم بها، واِستِقطابه الكوادر البحثيَّة من شتَّى أَنحاء العالم.