السراج يُعين إرهابيا للأمن القومي.. غضب يجتاح ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بتعيين عبدالغني الككلي، رئيسا لجهاز الأمن القومي، غضبًا واسعًا بليبيا.

وبحسب قرار السراج،رئيس الحكومة غير الشرعية في ليبا، الذي حمل رقم 38 لسنة 2021، واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإنه تم تكليف عبد الغني بلقاسم خليفة الكلكي، رئيسًا لجهاز الأمن القومي ودعم الاستقرار، وتعيين ثلاثة آخرين من المليشيات وهم أيوب أبوراس وحسن أبوزريبة و موسى ابوالقاسم نواباً له.

جرائم جنائية

وولد الككلي الشهير بـ"غنيوة" في مدينة بنغازي، ودخل السجن بسبب تورطه في جرائم جنائية.

ويعد "الككلي" أحد أبرز أذرع ميليشيا حكومة الوفاق ومن الموالين للسراج، ومن المقربين أيضا من زعيم ميليشيا "الجماعة الليبية المقاتلة" عبد الحكيم بلحاج.

وشكل الككلي مليشيا مسلحة تعرف بـ"الأمن المركزي"، التي أصبحت فيما بعد أحد أهم المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وعنصرا فاعلا في المعادلة الأمنية والعسكرية غرب ليبيا.

وتتمركز ميليشيا "الأمن المركزي"، في حي أبو سليم الذي يعد مركزا للإجرام وتجارة المخدرات والخمور، مدعية حفظ الأمن في هذه المنطقة.

غضب عارم

القرار الذي أحدث حالة من الغضب العارم في أوساط غرب ليبيا، علق عليه وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير حسن الصغير، قائلا، إن "الككلي تحول من آمر ميليشيا يتدخل في شغل الشقق بطريق المطار والخلافات الزوجية وفض المنازعات حول توزيع حجم الأرصفة في سوق بوسليم، إلى أمين الأمن القومي الأول".

من جانبه، قال السياسي والإعلامي الليبي يعرب البدراوي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "هذا دليل على نية السراج بعدم مغادرة منصبه حتى ولو جاءت سستيفاني بحكومة جديدة".

وأكد السياسي الليبي، أن القرار يدفع بالأمور إلى مربع تعقيد الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيعيد الصراع وحالة الاحتراب في البلاد.

قرار تمكين المليشيات من الملفات الأمنية في ليبيا، ليس الأول، بل سبقه عدة قرارات لرئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفصل مليشيا "الردع" عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشأغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب المليشياوي عبدالرؤوف كارة، رئيسًا له.

وعلى نفس الخطى، أصدرت وزارة دفاع حكومة فايز السراج، قرار في الشهر نفسه، بتعيين الإرهابي الموالي لتنظيم داعش محمد إبراهيم بلعم بإدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين.