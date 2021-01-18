طائرة عسكرية مصرية تحمل مساعدات طبية للأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرة عسكرية إلى الأردن محملة بالمساعدات الطبية بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم الإثنين، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان أن تلك المساعدات تأتي انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وذكر المتحدث أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع مجالات التعاون التجارى والتنموى والاستثماري فضلاً عن التعاون الامنى وتبادل المعلومات، بالاضافة الى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن رؤى الجانبين توافقت بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الارهاب والتطرف، بما يستعيد الامن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.