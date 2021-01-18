الامارات: 6 وفيات و3471 اصابة جديدة ب(كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الامارات اليوم الاثنين عن تسجيل ست حالات وفاة اضافة الى 3471 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 751 حالة وفاة و256732 ألف اصابة بالفيروس ذاته.

واضاف البيان انه تم تسجيل 2990 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 228364 حالة.

وأشار الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 142 الف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي موضحا ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.