بريطانيا وفرنسا وألمانيا: طهران تكذب

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وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية أمس: «نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا البالغ لإعلان إيران بأنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم»، مضيفة «إن إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني لمعدن اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم يمكن أن يكون له تداعيات عسكرية خطيرة، فبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تلتزم إيران لمدة 15 سنة بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث تتعلق بدراسة معدن اليورانيوم».ودعت الدول الثلاث إيران بشدة إلى وقف أنشطتها المتعلقة بالشأن، والعودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بلا تأخير إن كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق.
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