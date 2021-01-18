شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل لتركيا: لا علاقات إلا بعد وقف أنشطتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ووفقا لما نقلته الصحيفة، فإن هذه الأنشطة تتضمن «توجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن إسرائيل أصدرت بيانا لتركيا أبلغتها فيه بأنها لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة إسطنبول التركية.ووفقا لما نقلته الصحيفة، فإن هذه الأنشطة تتضمن «توجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس».

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