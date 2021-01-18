شكرا لقرائتكم لافروف يفاجئ الروس: أصبت بكورونا وكونت أجساماً مضادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريح مفاجئ، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن إصابته سابقا بفيروس كورونا، قائلاً تعرضت بشكل خفيف لمرض "كوفيد-19".

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس: "تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".

موسكو - فرانس برس

رابع أكبر حصيلة في العالم

وكان العديد من المسؤولين الروس أعلنوا في وقت سابق، إصابتهم بالفيروس التاجي، فيما لا تزال البلاد تسجل ارتفاعا بالإصابات منذ أشهر.

واليوم الاثنين، سجلت روسيا 22857 إصابة جديدة، بينها 3679 في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591066 في رابع أكبر حصيلة في العالم.

كما ذكرت السلطات أنها سجلت 471 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66037.