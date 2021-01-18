شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وفيات «كورونا» ستتجاوز 100 ألف أسبوعياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض «كوفيد-19» على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفاً الأسبوع الماضي.

وأوضح في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة، «أن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 في المئة من أعداد الوفيات الراهنة. وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن على مستويات مرتفعة». وأضاف، «حالياً الوضع الوبائي متحرك ومتباين، وزادت السلالات الجديدة من تعقيده».