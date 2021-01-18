شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عزمها تلقيح 20 مليوناً في الربع الأول من العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليوناً ضد كوفيد ـ 19 في الربع الأول من هذا العام.

وأضافت أن روسيا، التي سجلت لقاحين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تعتزم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير/شباط.

وفي تلك الأثناء، وقف العشرات من سكان موسكو في طوابير اليوم لتلقي الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح (سبوتنيك في) الروسي في متجر كبير أمام مقر الكرملين في الميدان الأحمر، حيث تُقدم الجرعات للمنتظرين حسب أسبقية الحضور.

وبدأت روسيا التي سجلت رابع أعلى إصابات بالمرض على مستوى العالم، حملات تطعيم واسعة النطاق الشهر الماضي بدأت بالعاملين في الوظائف الرئيسية، ومنهم العاملون في القطاع الطبي والمدرسون، وأتاحت التطعيم للجميع اليوم.

وأعلنت الإدارة الطبية في موسكو أنها ستفتح العديد من عيادات التطعيم المتنقلة في المدينة.

وقالت سفيتلانا بولياكوفا، الواقفة في الصف انتظاراً للحصول على الجرعة في حين كانت أنغام عيد الميلاد تُعزف في الخلفية، إنها حرصت على تلقي التطعيم لحماية والدتها البالغة 83 عاماً.

وأضافت أنها وجدت صعوبة في التسجيل على الإنترنت لتلقي اللقاح بسبب شدة الإقبال، وعندما أخبرها صاحب العمل بأن التطعيم متاح في مركز التسوق القريب، توجهت على الفور إلى هناك، وقالت: «الأجواء احتفالية، هذا لطيف».

واللقاح متوفر على نطاق واسع في موسكو منذ ديسمبر/كانون الأول، لكن الصورة تبدو مختلفة بعض الشيء خارج العاصمة، حيث تقول أغلبية الأقاليم إنها لم تتلق حتى الآن، سوى أقل من خمسة آلاف جرعة.