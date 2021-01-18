شكرا لقرائتكم خبر عن كيريوس ينتقد ديوكوفيتش بعد مطالب تقليص الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

انضم نيك كيريوس إلى زميله سام جروث في انتقاد نوفاك ديوكوفيتش، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي المصنف الأول عالمياً طلب من منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تخفيف قيود الحجر الصحي على اللاعبين.

ودخل كل المسافرين الذين سافروا على متن ثلاث رحلات طيران عارض في حجر صحي صارم ومن بينهم 70 لاعباً لن يتدربوا خارج غرفهم سوى بعد 14 يوماً قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في الثامن من فبراير شباط.

وقال موقع تنس إسباني إن ديوكوفيتش أرسل إلى كريج تايلي رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس «عدة مطالب» منها تقليص فترة الحجر الصحي ونقل اللاعبين إلى «منازل خاصة بها ملاعب تنس».

وانتقد كيريوس نظيره ديوكوفيتش مرارا وتكرارا في 2020 لتنظيمه بطولة أدريا الاستعراضية في منطقة البلقان حيث أصيب العديد من اللاعبين بفيروس كورونا من بينهم اللاعب الصربي. وكتب كيريوس المصنف 47 عالمياً في حسابه على تويتر «ديوكوفيتش أحمق».

ويخضع ديوكوفيتش، الذي قرر استئجار منزل خاص بدلا من المكوث في فندق خلال بطولة أمريكا المفتوحة 2020، للحجر الصحي الإلزامي في أديليد قبل السفر إلى ملبورن للمشاركة في أستراليا المفتوحة.