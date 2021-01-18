شكرا لقرائتكم خبر عن «طاير» لرئيس الدولة يفوز بالشوط الرابع في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تألق الجواد «طاير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونجح في انتزاع لقب الشوط الرابع المخصص للخيول المبتدئة من خيول الإنتاج المحلي، لمسافة 2200 متر، الذي أقيم الأحد بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، وتألف الحفل السابع من 6 أشواط 5 منها للخيول العربية الأصيلة وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة.

كما شهد الحفل تتويج الجواد «صن أوف نورماندي» بلقب الشوط الرئيسي، وثنائية للمالك خالد النابودة والمدرب إرنست اورتيل والفارس تاج اوشيه.

واستطاع «طاير» تحقيق فوزه الأول بعد 5 محاولات سابقة بإشراف إريك لمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، متفوقاً على الوصيف «بشارة الريف» بفارق نصف طول، مسجلاً 2:33:48 دقيقة.

وأهدى الجواد «صن أوف نورماندي» محمد المزروعي، أول فوز له في السباقات عندما توج بلقب الشوط الرئيسي المخصص للخيول المهجنة في شوط الختام لمسافة 2400 متر، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة فرناندو هارا، بفارق عنق، محققاً 2:30:38 دقيقة.

وافتتحت الفرس «ايه اف مثيرة» الثنائية للثلاثي النابودة واورتيل واوشيه، بفوزها بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وسيطرت على الصدارة من البداية حتى النهاية وتفوقت بفارق كتف على الفرس «آر بي ديسكي اونور» مسجلة 1:44:11 دقيقة.

وكرر الثلاثي النابودة و اورتيل واوشيه الفوز مجدداً في الشوط الثاني عبر «ايه اف العجاج» الذي انتزع لقب الشوط الذي خصص للمبتدئة لمسافة 1400، من أول مشاركة، ووصل إلى خط النهاية في 1:33:25 دقيقة.

وكشف سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة عن بطل جديد، بفوز الجواد «حوافز» بقيادة كونور بيسلي، وأهدى مالكه سالم مرشد المرر ومدربه أبوبكر داوود، أول انتصار لهما، وقطع البطل مسافة السابق 1400 متر في 1:32:27 دقيقة بفارق طول وربع الطول.

وذهب لقب الشوط الخامس الذي جاء لمسافة 2200 متر «تكافؤ» إلى الجواد «وكيل ورسان» لإسطبلات ورسان، بإشراف المدربة جاكي ويكهام وقيادة الفارس ريتشارد مولن واستطاع البطل من كسب لقب الشوط مسجلاً 2:31:00 دقيقة.