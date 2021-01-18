شكرا لقرائتكم خبر عن ألقى بـ 270 مليون دولار في القمامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج – محمد الدسوقي

في عام 2013، كان هناك خبير تقني بريطاني جيمس هويلز، معروف بإيمانه الشديد بسوق العملات الرقمية، حتى أن وصل قيمة إدخاره لعملة بتكوين إلى 7500، ولكن في لحظة تخلص من قرص التخزين الصلب في القمامة بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التي لديه.

وقال موقع «بيزنس إنسيدر» إن هويلز لم يكن يعرف أن رميه لقرص التخزين الصلب سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها ملايين الدولارات، حيث كان يحوي 7500 عملة بتكوين، وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون جيمس قد رمى أكثر من 270 مليون دولار في القمامة.

وبعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته «البتكوين» التي كانت ذات قيمة متواضعة في عام 2013، طلب جيمس من مجلس بلدية مدينته في نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث في مطمر النفايات الذي يظن أن القرص الصلب انتهى إليه.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن جيمس قوله «سوف أتبرع بـ71 مليون دولار لبلدية نيوبورت، لتوزعها على السكان في المدينة إن عثروا على القرص الصلب». وأضاف قائلاً: «سيحصل كل مواطن في نيوبورت على 239 دولاراً، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، حتى أن مجلس المدينة امتنع عن لقائي في محاولة لإقناعهم».